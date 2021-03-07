В ЄС розповіли, скільки жінок займають посади у найвищих органах влади

У 2020 році жінки займали 33% місць в національних парламентах ЄС та 33% були членами уряду.

Такі дані 7 березня оприлюднив Євростат, пише "Європейська правда".

Частка жінок у національних парламентах зросла з 2004 року, коли жінки становили близько однієї п'ятої (21%) членів.

Хоча частка "жіночих" місць істотно відрізняється в різних країнах ЄС, ні в одній країні ЄС кількість жінок в парламенті не перевищує кількість чоловіків.

У 2020 році найвища частка жінок-членів в національних парламентах була зафіксована в Швеції, де жінки становили майже половину парламентарів (близько 50%). За Швецією йшли Фінляндія (46%), Бельгія (43%) та Іспанія (42%).

Найнижчі частки були зафіксовані в Угорщині і на Мальті (по 13%).

За останні роки частка жінок-членів уряду (старші і молодші міністри) в ЄС також збільшилася: з 20% в 2004 році до 33% в 2020 році.

У 2020 році Фінляндія мала найвищу частку жінок-членів в уряді (55%). За Фінляндією йшли Австрія (53%), Швеція (52%), Франція (51%) і Бельгія (50%).

Найнижчі частки були зареєстровані на Мальті (8%), у Греції (11%) та в Естонії (13%).

Кількість жінок-президентів і прем'єр-міністрів в ЄС також збільшилася з 2004 року. Сьогодні чотири з 27 глав урядів - жінки, тоді як в 2004 році їх не було.

За цей період ніколи не було більше від чотирьох жінок-президентів або прем'єр-міністрів одночасно.