Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca із-за случая смерти 

В ЕС рассказали, сколько женщин занимают должности в высших органах власти

Папа Римский приехал в Мосул, бывшую "столицу" ИГИЛ в Ираке






Президент Финляндии раскритиковал ЕС за закупку вакцин

Воскресенье, 7 марта 2021, 13:32

Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал политику ЕС в области приобретения вакцин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ниинисте в интервью Ilta-Sanomat заявил, что Европейский Союз должен был лучше справиться с задачей централизованных поставок вакцин от коронавируса.

Читайте также
В Финляндии из-за коронавируса перенесли муниципальные выборы

"Какие вакцины были заказаны и обязательства были взяты? Нет сомнений, что они должны были добиться большего успеха в этом. У нас есть примеры стран, которые достигли большего успеха, чем ЕС, в получении вакцины для себя", - сказал финский президент.

Ниинисте назвал интересной идею возможности закупки вакцины Финляндией самостоятельно.

"Некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Чехия и Словакия, использовали свои собственные медицинские органы, чтобы обойти общий процесс утверждения ЕС. Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина хорошая или должна быть доступна здесь", - сказал он.

Читайте также
Финляндия объявила чрезвычайное положение, готовит закрытие ресторанов

По словам финского президента, к вопросу приобретения вакцин различными способами нужно подходить открыто, без предрассудков.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин не стала исключать применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в своей стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Коронавирус
powered by lun.ua