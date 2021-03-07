Депутат партії Меркель залишив фракцію через "маскову аферу"

Депутат від правлячої партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Німеччини Ангели Меркель йде у відставку після того, як його компанія заробила сотні тисяч євро на угодах із закупівлі масок для обличчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Ніколас Льобель в неділю оголосив, що в кінці серпня піде у відставку і більше не буде балотуватися в Бундестаг. Він також оголосив про негайне припинення свого членства в парламентській групі ХДС і попросив вибачення.

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Льобель підтвердив у п'ятницю, що він був залучений в бізнес, пов'язаний з масками для обличчя. Його компанія отримала комісійні в розмірі близько 250 000 євро за посередництво в укладенні договорів купівлі-продажу масок між постачальником в землі Баден-Вюртемберг і двома приватними компаніями в містах Мангейм і Гейдельберг.

"Я беру на себе відповідальність за свої дії і приймаю необхідні політичні наслідки", - заявив 34-річний політик.

В останні дні на Льобеля посилився тиск, щоб він пішов у відставку, оскільки в цьому місяці у Баден-Вюртемберзі та Рейнланд-Пфальці відбудуться вибори.