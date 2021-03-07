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Депутат партии Меркель покинул фракцию из-за "масочной аферы"

Воскресенье, 7 марта 2021, 15:00

Депутат от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель уходит в отставку после того, как его компания заработала сотни тысяч евро в сделках по закупке масок для лица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Николас Лебель в воскресенье объявил, что в конце августа уйдет в отставку и больше не будет баллотироваться в Бундестаг. Он также объявил о немедленном прекращении своего членства в парламентской группе ХДС и попросил прощения.

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Лебель подтвердил в пятницу, что он был вовлечен в бизнес, связанный с масками для лица. Его компания получила комиссионные в размере около 250 000 евро за посредничество в заключении договоров купли-продажи масок между поставщиком в земле Баден-Вюртемберг и двумя частными компаниями в городах Мангейм и Гейдельберг.

"Я беру на себя ответственность за свои действия и принимаю необходимые политические последствия", - заявил 34-летний политик.

В последние дни на Лебеля усилилось давление, чтобы он ушел в отставку, поскольку в этом месяце в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце состоятся выборы.

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