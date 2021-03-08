Швейцарці підтримали заборону закривати обличчя, масок це не стосується

Мешканці Швейцарії на референдумі проголосували за заборону повного закриття обличчя, включаючи ісламські паранджу та нікаб, в громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Swiss Info.

Заборону підтримали 51,2% виборців, проти висловилися 48,8% громадян Швейцарії, які прийшли на референдум. Явка склала 51,4%.

Швейцарія приєдналася до п'яти інших європейських країн, включаючи сусідів Францію та Австрію, які вже заборонили такий одяг публічно.

Винятки із закону включатимуть закриття обличчя з міркувань безпеки, клімату чи здоров'я - це означає, що захисні маски, що носяться проти Covid-19, є прийнятними. У місцях поклоніння все ще будуть дозволені нікаби та бурки.

Остаточні результати в неділю показали, що лише шість з 26 кантонів країни відхилили ініціативу, яку ініціював ультраправий "Комітет Егеркінгера" - та сама група, яка стояла за голосуванням за заборону будівництва мінаретів у 2009 році.

Заборона стосуватиметься і футбольних фанатів, а також лівих та правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя. Головний аргумент прихильників ініціативи про заборону приховувати обличчя полягає в тому, що чоловіки і жінки повинні мати рівні права, а носіння чадри чи нікабу ці права обмежує.

Багато хто також вважає, що заборона носіння предметів гардеробу, що приховують обличчя, зміцнить безпеку, допомагаючи протидіяти персонам, що порушують громадський порядок. Свою роль відіграє і аргумент боротьби з тероризмом.

Опоненти кажуть, що заборона, зокрема, на носіння нікабу позбавить багатьох мусульманок права і можливості виходити з дому і брати участь у суспільному житті.