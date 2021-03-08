У Бухаресті сотні людей протестували проти планів обов'язкової вакцинації

Сотні протестувальників зібралися в центрі Бухареста в неділю, щоб висловити протест проти законопроєкту про обов'язкову вакцинацію, який обговорюється в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Демонстрація проходила перед будівлею парламенту і була організована Альянсом батьків і ще чотирма асоціаціями.

Присутні заявили, що вони незадоволені тим, що проєкт закону про вакцинацію людей в Румунії, обговорюваний Палатою депутатів, включає положення про обов'язкову вакцинацію всього населення, як дітей, так і дорослих, а також величезні штрафи в разі відмови.

До демонстрації також приєдналися члени політичної партії Альянс за Союз румунів (AUR).

Учасники акції в більшості своїй не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Пізніше стало відомо, що організаторам загрожує штраф 7 тисяч лей (близько 1400 євро) за порушення коронавірусних правил, так як масові зібрання заборонені.

Нагадаємо, у Румунії від коронавірусу вакцинували понад 1 млн жителів.