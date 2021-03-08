Фінляндія на три тижні оголосила локдаун

У Фінляндії з 8 березня в більшості регіонів країни почався локдаун, який триватиме до 28 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Старшокласників та учнів профучилищ перевели на віддалене навчання на три тижні.

Парламент затвердив законопроєкт, згідно з яким відсьогодні на три тижні закриваються ресторани в 15 регіонах, тобто по всій країні, крім Північного Саво, Північної Карелії, Кайнуу і Центральної Похьянмаа.

Ресторани мають право продавати їжу на винос.

Комендантська година вводитися не буде. Заклади, які надають базові послуги, такі як магазини, банки або перукарні, залишаться відкритими.

Уряд запевняє, що через три тижні старшокласники та учні гімназій і профучилищ повернуться до своїх освітніх установ, а ресторани знову відкриються з деякими обмеженнями.

Раніше у Фінляндії вирішили перенести на червень муніципальні вибори.