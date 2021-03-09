У Нідерландах локдаун продовжили до кінця місяця

У понеділок прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте продовжив локдаун до кінця березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рютте виступив за тиждень до парламентських виборів у Нідерландах, на яких він прагне здобути четвертий термін у прем’єрському кріслі.

Прем’єр сказав, що комендантська година з 21.00 до 4.30, яка є частиною локдауну, залишатиметься чинною до виборів. При цьому виборчі дільниці будуть працювати до 21.00, але людей, які працюють у виборчих комісіях або відвідують їх, не будуть штрафувати за порушення комендантської години.

Уряд також закликав людей уникати іноземних поїздок, крім неминучих, до 15 квітня.

Рютте заявив, що з 16 березня дітям до 12 років буде дозволено відновлювати заняття плаванням, а дорослим - займатися спортом на відкритому повітрі в групах не більше чотирьох людей, порівняно з нинішнім обмеженням у дві особи.

Міністр охорони здоров’я Уго де Йонге заявив, що якщо кількість інфекцій залишатиметься стабільною або зменшиться, уряд розгляне можливість відкриття відкритих терас кафе та подальшого відкриття несуттєвих магазинів за суворих умов.

Середнє число щоденних нових випадків захворювання в Нідерландах зросло за останні два тижні з 23,08 нових випадків на 100 000 осіб 21 лютого до 26,42 7 березня.