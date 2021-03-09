В Нидерландах локдаун продлили до конца месяца

В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил локдаун до конца марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Рютте выступил за неделю до парламентских выборов в Нидерландах, на которых он хочет получить четвертый срок в премьерском кресле.

Премьер сказал, что комендантский час с 21.00 до 4.30, являющийся частью локдауну, будет оставаться в силе до выборов. При этом избирательные участки будут работать до 21.00, но людей, которые работают в избирательных комиссиях или посещают их, не будут штрафовать за нарушение комендантского часа.

Правительство также призвало людей избегать иностранных поездок, кроме неизбежных, до 15 апреля.

Рютте заявил, что с 16 марта детям до 12 лет будет разрешено возобновлять занятия плаванием, а взрослым - заниматься спортом на открытом воздухе в группах не более четырех человек, по сравнению с нынешним ограничением в два человека.

Министр здравоохранения Уго де Йонг заявил, что если количество инфекций оставаться стабильным или уменьшится, правительство рассмотрит возможность открытия открытых террас кафе и последующего открытия несущественных магазинов в суровых условиях.

Среднее число ежедневных новых случаев заболевания в Нидерландах возросло за последние две недели с 23,08 новых случаев на 100 000 человек 21 февраля в 26,42 7 марта.