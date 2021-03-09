В результаті різанини в Лондоні загинув молодий чоловік, двоє поранені

19-річний хлопець помер, ще один підліток перебуває в лікарні після ножового поранення в Тоттенхемі на півночі Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Троє чоловіків були атаковані у другій половині дня в понеділок біля станції Уайт-Харт-Лейн, повідомила поліція.

Екіпажі швидкої медичної допомоги надали допомогу 19-річному потерпілому, але на місці події він був визнаний мертвим.

Другий хлопець у віці 18 років був доставлений до лікарні з ножовими пораненнями, а третій потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, повідомила поліція.

Прессекретар лондонської служби швидкої допомоги сказала: "Ми прислали на місце події дві бригади швидкої допомоги, трьох медиків на автомобілях та співробітника з реагування на нещасні випадки".

"На жаль, незважаючи на зусилля медиків, чоловік загинув на місці події. Другому чоловікові надали допомогу та доставили у лікарню".

Додаткові обставини різанини не повідомляються.