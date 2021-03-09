В результате резни в Лондоне погиб молодой человек, двое ранены

19-летний парень умер, еще один подросток находится в больнице после ножевого ранения в Тоттенхэме на севере Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Трое мужчин были атакованы во второй половине дня в понедельник возле станции Уайт-Харт-Лейн, сообщила полиция.

Экипажи скорой медицинской помощи оказали помощь 19-летнему потерпевшему, но на месте происшествия он был признан мертвым.

Второй парень в возрасте 18 лет был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, а третий пострадавший получил легкие телесные повреждения, сообщила полиция.

Пресс-секретарь лондонской службы скорой помощи сказала: "Мы прислали на место происшествия две бригады скорой помощи, трех медиков на автомобилях и сотрудника по реагированию на несчастные случаи".

"К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина погиб на месте происшествия. Второму мужчине оказали помощь и доставили в больницу".

Дополнительные обстоятельства резни не сообщаются.