Німеччина - головна мішень російської дезінформації в ЄС

Німеччина найчастіше ставала об'єктом російських кампаній з дезінформації серед інших країн Європейського союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті EUvsDisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди.

"Жодна інша держава-член ЄС не зазнає більш жорстоких нападів дезінформації, ніж Німеччина - з кінця 2015 року в базі даних дезінформації EUvsDisinfo зібрано понад 700 справ, спрямованих на Німеччину", - йдеться у звіті.

Для порівняння - щодо Франції було визначено 300+ випадків дезінформації, Італії (170+) та Іспанії (40+).

"Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної "русофобії"", - зазначають автори доповіді.

Як приклад вони наводять висвітлення ситуації з вихідцями з Росії, які живуть у Берліні і у яких соціальні служби забрали трьох дітей.

Дітей забрали від батьків з огляду для благополуччя самих малолітніх, але прокремлівські ЗМІ і політики використали цей випадок, щоб звинуватити німецьку владу в систематичному тиску на вихідців з РФ в Німеччині.

Поточна кампанія розпочалася лише через кілька днів після того, як Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель поїхав до Москви, щоб передати чітке повідомлення про ситуацію з правами людини та дослідити, чи будуть можливості для діалогу з конкретних питань. Кремль відповів демонстративним висланням дипломатів з трьох країн-членів ЄС, включаючи Німеччину.

Без сумніву, є схожість із "справою Лізи" п'ять років тому. Нібито зґвалтування неповнолітньої особи було використано в політичних цілях представниками російської держави, навмисно перекручуючи цю тему. Міністр закордонних справ Росії звинуватив німецьку поліцію в замовчуванні інциденту, який, схоже, не мав фактичних підстав.