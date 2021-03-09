Глава МЗС Угорщини заявив, що Брюссель хоче спростити вживання наркотиків

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель не вживає належних заходів для боротьби з вживанням наркотиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"На жаль, ми бачимо, що Брюссель підтримує не тільки нелегальну міграцію, а й зростання вживання наркотиків, або, щонайменше, він хоче полегшити це завдання, оскільки недавно канабіс був рекласифікований в ООН як категорія, яка нібито не є небезпечною", - сказав Сійярто.

Виступаючи після Конгресу ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, Сійярто сказав, що нелегальна міграція і вживання наркотиків є двома серйозними проблемами безпеки, "явно пов'язаними з організованою злочинністю", і Брюссель не вживає належних заходів проти них.

"Незаконна імміграція явно пов'язана з організованою злочинністю, і роботі цих організованих злочинців часто допомагають НУО (неурядові організації. - Ред.)", - додав він.

І попереднє головування Німеччини в Раді ЄС, і Європейська комісія нещодавно підтвердили, що у Європи немає плану щодо усунення нормативних бар'єрів для використання канабісу в медичних цілях в короткостроковій перспективі.

У грудні минулого року Комісія ООН з наркотичних засобів (CND) проголосувала за виключення канабісу та смоли канабісу зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року.

У лютому 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, що закликає Європейську комісію і національні влади дати юридичне визначення медичного канабісу.