Глава МИД Венгрии заявил, что Брюссель хочет упростить употребление наркотиков

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель не принимает надлежащие меры для борьбы с употреблением наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"К сожалению, мы видим, что Брюссель поддерживает не только нелегальную миграцию, но и рост употребления наркотиков, или, по меньшей мере, он хочет облегчить эту задачу, поскольку недавно каннабис был реклассифицирован в ООН как категория, которая якобы не опасна", - сказал Сийярто.

Выступая после Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Сийярто сказал, что нелегальная миграция и употребление наркотиков являются двумя серьезными проблемами безопасности, "явно связанными с организованной преступностью", и Брюссель не принимает надлежащих мер против них.

"Незаконная иммиграция явно связана с организованной преступностью, и работе этих организованных преступников часто помогают неправительственные организации", - добавил он.

И предыдущее председательство Германии в Совете ЕС, и Европейская комиссия недавно подтвердили, что у Европы нет плана по устранению нормативных барьеров для использования каннабиса в медицинских целях в краткосрочной перспективе.

В декабре прошлого года Комиссия ООН по наркотическим средствам (CND) проголосовала за исключение каннабиса и смолы каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

В феврале 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Европейскую комиссию и национальные власти дать юридическое определение медицинского каннабиса.