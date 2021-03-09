"Это как русская рулетка": в ЕС предостерегли страны от экстренного одобрения "Спутник V"

Председатель правления регуляторного органа ЕС предостерегла от экстренных национальных разрешений для российской вакцины "Спутник V", сравнив эту идею с "русской рулеткой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), базирующееся в Амстердаме, начало рассмотрение вакцины "Спутник V", что является ключевым шагом к ее утверждению в ЕС.

Венгрия уже одобрил "Спутник V" и начала использовать его, тогда как Чешская Республика и Словакия также заказали дозы и заявляют, что не будут ждать утверждения EMA.

Отвечая на вопрос о перспективе Австрии поступить так же, председатель правления EMA Криста Виртумер-Хохе сказала австрийскому вещателю ORF: "Это можно в определенной степени сравнить с русской рулеткой".

"Я настоятельно не рекомендую национальное экстренное разрешение", - сказала она, указывая на тот факт, что еще нет достаточных данных о безопасности тех, кто уже получил вакцину.

"Мы могли бы иметь "Спутник V" на рынке в будущем, когда изучим все необходимые данные", - сказала она, добавив, что вакцина должна соответствовать европейским критериям контроля качества и эффективности.

После сравнения с "русской рулеткой" создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, которые одобряют "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", - говорится в заявлении производителей российской вакцины.