Елизавета II не подписала официальное заявление об интервью Гарри и Меган - The Times

Букингемский дворец оказался в смятении после критических высказываний в адрес членов королевской семьи Великобритании, прозвучавшие в интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, в понедельник вечером королева Елизавета II отказалась подписать подготовленное заявление, которое, как надеялись чиновники, снизит напряженность, подчеркивая любовь семьи и заботу о паре.

"Считается, что ей нужно больше времени, чтобы обдумать свой ответ", - отмечает издание.

Гарри и Меган дали интервью в США, которое было показано 8 марта. Оно, вероятно, станет самым резонансным событием в жизни британской монархии после развода принца Уэльского и трагической гибели принцессы Дианы.

Меган рассказала о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой - афроамериканка, ее сыну "не хотели давать титул и охрану".

Она также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.

Подробнее читайте в статье: Атака на монархию: зачем принц Гарри и Меган Маркл воюют с королевской семьей