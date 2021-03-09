В італійській Флоренції з’явився пам’ятник Тарасу Шевченку

У Флоренції 9 березня відкрили пам’ятник українському поету й художнику Тарасу Шевченку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сторінку посольства України в Італії.

Пам’ятник розташований у саду флорентійської Biblioteca delle Oblate - однієї з найбільших бібліотек у центрі міста, поруч зі всесвітньо відомим собором Санта-Марія-дель-Фйоре.

Автор скульптури - Олег Пінчук, виготовлена вона з бронзи.

Церемонію відкриття приурочили до дня народження Шевченка. На ній був присутній і мер Києва Віталій Кличко.

У посольстві зазначили, що пам’ятник з’явився завдяки проєкту культурної співпраці. Згідно з ним, у 2015 році у Києві на Володимирській гірці відкрили пам’ятник видатному італійському поету Данте Аліг'єрі, а у Флоренції мав з’явитися пам’ятник Шевченку.