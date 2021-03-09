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В итальянской Флоренции открыли памятник Тарасу Шевченко

Вторник, 9 марта 2021, 14:18

Во Флоренции 9 марта открыли памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на страницу посольства Украины в Италии.

Памятник расположен в саду флорентийской Biblioteca delle Oblate - одной из крупнейших библиотек в центре города, рядом со всемирно известным собором Санта-Мария-дель-Фьоре.

Автор скульптуры - Олег Пинчук, изготовлена ​​она из бронзы.

 

Церемонию открытия приурочили ко дню рождения Шевченко. На ней присутствовал и мэр Киева Виталий Кличко.

 

В посольстве отметили, что памятник появился благодаря проекту культурного сотрудничества. Согласно ему, в 2015 году в Киеве на Владимирской горке открыли памятник выдающемуся итальянскому поэту Данте Алигьери, а во Флоренции должен был появиться памятник Шевченко.

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