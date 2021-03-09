Європарламент назве дві свої будівлі на честь видатних європейок

Європейський парламент дасть двом своїм будівлям в Брюсселі імена двох визначних європейок з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Бюро Європарламенту заявило у вівторок, що одну будівлю назвуть на честь діячки антинацистського опору Софі Шолль, а іншу на честь іспанської політичної діячки та феміністки Клари Кампоамор.

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Шолль, страчена в 1943 році, коли їй був 21 рік, була членом пацифістської групи опору "Біла троянда" у нацистській Німеччині.

Кампоамор, яка померла в 1972 році, все своє життя боролася за рівне ставлення до жінок і допомогла закріпити виборче право для жінок в конституції Іспанії 1931 року.

Разом з тим брюссельський транспортний оператор STIB заявив в понеділок, що планує назавжди перейменувати 17 автобусних і трамвайних зупинок на честь жінок протягом трьох років. До Міжнародного жіночого дня в Брюсселі було тимчасово змінено кілька назв станцій.