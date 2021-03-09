Европарламент назовет два своих здания в честь выдающихся европеек

Европейский парламент даст двум своим зданиям в Брюсселе имена двух выдающихся европеек по случаю Международного дня борьбы за права женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бюро Европарламента заявил во вторник, что одно здание назовут в честь деятеля антинацистского сопротивления Софи Шолль, а другую в честь испанского политического деятеля и феминистки Клары Кампоамор.

Шолль, казненная в 1943 году, когда ей был 21 год, была членом пацифистской группы сопротивления "Белая роза" в нацистской Германии.

Кампоамор, которая умерла в 1972 году, всю свою жизнь боролась за равное отношение к женщинам и помогла закрепить избирательное право для женщин в конституции Испании 1931 года.

Вместе с тем брюссельский транспортный оператор STIB заявил в понедельник, что планирует переименовать 17 автобусных и трамвайных остановок в честь женщин в течение трех лет. К Международному женскому дню в Брюсселе было временно изменено несколько названий станций.