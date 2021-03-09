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У Німеччині виявили штам коронавірусу, що поєднує риси британського й африканського

Вівторок, 9 березня 2021, 15:52

У Німеччині виявили мутований варіант коронавірусу, що поєднує риси і британського, і південноафриканського штамів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Штам виявили у людини, що прибула з федеральної землі Саксонія, під час рутинної перевірки в аеропорту Берліна. Про результат заявила компанія Centogene, в лабораторії якої аналізували зразок.

Ця мутація з назвою B.1.525 вже була помічена в деяких країнах, у тому числі у Європі - Данії, Італії, Норвегії, але у Німеччині це перший відомий випадок. 

Одна з характерних рис британського штаму B.1.1.7 - зміни білка, що утворює "шип" вірусу, завдяки яким він є більш заразним за звичайний. 

Південноафриканський штам E484K відрізняється тим, що гірше стримується вже виробленими антитілами до вірусу, відтак з ним пов’язані побоювання щодо ефективності вже розроблених вакцин.

На цей час немає точної інформації про те, наскільки нова мутація небезпечніша та наскільки вона вже поширилася у Німеччині. 

Останнім часом країна суттєво наростила дослідження позитивних результатів тесту, щоб зрозуміти поширеність мутованих штамів.

Нагадаємо, з 8 березня Німеччина послабила жорсткий карантин: в країні знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи.

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