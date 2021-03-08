Німеччина з 8 березня послабила коронавірусні обмеження

У Німеччині з понеділка знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Решта магазинів, за винятком продовольчих і аптек, а також готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими.

З понеділка пом’якшені обмеження на контакти і дозволено зустрічі до п'яти осіб з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.

Подальше обмежене відновлення діяльності буде дозволено в регіонах, де семиденна захворюваність не перевищує 100 нових заражень на 100 000 людей.

За останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч населення зареєстровано 68 випадків. 22 грудня 2020 року цей показник сягав найвищого значення - 197,6.

Наступні кроки залежать від того, що семиденна захворюваність не погіршиться протягом 14 днів, тоді відкриються ресторани на відкритому повітрі, кінотеатри та театри. Також буде дозволений безконтактний спорт у приміщенні та контактний спорт на відкритому повітрі.

Раніше уряд Німеччини заявив, що не зробить вакцину AstraZeneca доступною для всіх жителів країни, хоча велика кількість доз залишаються в основному невикористаним через скептицизм щодо препарату.

У Франції та Німеччині накопичуються невикористані запаси вакцини AstraZeneca через небажання людей робити щеплення цим препаратом.