В Туреччині п’ятеро осіб отримали довічний термін через вбивство посла Росії

Турецький суд у вівторок оголосив вирок у справі вбивства в Анкарі у 2016 році посла Росії Андрея Карлова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Суд засудив трьох з 28 підсудних до двох довічних термінів, ще двох - до одного довічного терміну.

Зокрема, Шахін Согут, "куратор" стрілка, засуджений до двох довічних термінів.

Суд також визнав колишнього співробітника спецслужб Туреччини Вехбі Кюршада Акалина винним в організації витоку інформації і засудив його до довічного ув'язнення і 15 років тюремного ув'язнення.

Крім того, суд засудив Хусейна Котудже до довічного ув'язнення в колонії суворого режиму і до 15 років позбавлення волі за участь в "розвідувальній структурі" організації проповідника Фетхуллаха Гюлена, яку в Туреччині вважають терористичною.

Частина фігурантів справи отримали тюремні терміни від 5 до 9 років. Шістьох обвинувачених виправдали.

Суд також виділив в окреме провадження справи 9 "втікачів", серед яких Фетхуллах Гюлен.

Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова у грудні 2016 року смертельно поранив на фотовиставці в Анкарі співробітник поліції Мевлют Алтинташ. Пізніше його ліквідували на місці події.

Турецька прокуратура говорить, що за вбивством стояла мережа Гюлена, яка нібито прагнула погіршити відносини між Туреччиною і Росією. Дев'ять осіб були арештовані. Інші, в тому числі Гюлен, який живе у США, постали перед судом заочно.