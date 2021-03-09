В Турции пять человек получили пожизненный срок за убийство посла России

Турецкий суд во вторник огласил приговор по делу об убийстве в Анкаре в 2016 году посла России Андрея Карлова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Суд приговорил трех из 28 подсудимых к двум пожизненным срокам, еще двух – к одному пожизненному сроку.

В частности, Шахин Согут, "куратор" стрелка, приговорен к двум пожизненным срокам.

Суд также признал бывшего сотрудника спецслужб Турции Вехби Кюршадом Акалына виновным в организации утечки информации и приговорил его к пожизненному заключению и 15 годам тюремного заключения.

Кроме того, суд приговорил Хусейна Котудже к пожизненному заключению в колонии строгого режима и к 15 годам лишения свободы за участие в "разведывательной структуре" организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Турции считают террористической.

Часть фигурантов дела получили тюремные сроки от 5 до 9 лет. Шестерых обвиняемых оправдали.

Суд также выделил в отдельное производство дела девяти "беглецов", среди которых Гюлен.

Посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года смертельно ранил на фотовыставке в Анкаре сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Позже его ликвидировали на месте происшествия.

Турецкая прокуратура говорит, что за убийством стояла сеть Гюлена, якобы стремясь ухудшить отношения между Турцией и Россией. Девять человек были арестованы. Другие, в том числе Гюлен, который живет в США, предстали перед судом заочно.