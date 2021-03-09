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Норвегія призупинила продаж компанії з РФ підприємства, що постачає двигуни для її флоту

Вівторок, 9 березня 2021, 17:16

Норвегія призупинила запланований продаж компанії Bergen Engines, частини Rolls-Royce, контрольованій РФ компанії до оцінки безпекових ризиків такого кроку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британська Rolls-Royce оголосила про продаж компанії 4 лютого як частину плану, що має допомогти пережити економічні наслідки пандемії коронавірусу. Bergen Engines постачає свою продукцію у тому числі для флоту Норвегії. 

Новим власником Bergen Engines має стати компанія зі структури російського "Трансмашхолдингу" - TMH Group, сплативши за неї 150 млн євро.

Норвезьке агентство з нацбезпеки NSM спершу проаналізує, чи такий продаж не зашкодить безпеці флоту країни, повідомили у Міністерстві юстиції. 

Міністр юстиції Моніка Маленд зазначила, що Норвегія вітає іноземні інвестиції, але має враховувати і потенційні ризики для нацбезпеки, якщо йдеться про стратегічні галузі. 

"У даному випадку є значна невизначеність щодо інтересів у сфері національної безпеки, і на це питання потрібно звернути увагу. Ми поки не знаємо, якими будуть висновки", - зауважила вона.

Речник Rolls-Royce повідомив, що компанія поінформувала уряд Норвегії про свої наміри перед анонсуванням продажу, але розуміє прагнення уряду ретельніше оцінити контракт. 

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