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Норвегия приостановила продажу компании из РФ предприятия, поставляющего двигатели для ее флота

Вторник, 9 марта 2021, 17:16

Норвегия приостановила запланированную продажу компании Bergen Engines, части Rolls-Royce, контролируемой РФ компании – до оценки безопасности рисков такого шага.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британская Rolls-Royce объявила о продаже компании 4 февраля как части плана, который должен помочь пережить экономические последствия пандемии коронавируса. Bergen Engines поставляет свою продукцию в том числе для флота Норвегии.

Новым владельцем Bergen Engines должна была стать компания из структуры российского "Трансмашхолдинга" - TMH Group, заплатив за нее 150 млн евро.

Норвежское агентство по нацбезопасности NSM сначала проанализирует, не повредит ли продажа безопасности флота страны, сообщили в Министерстве юстиции.

Министр юстиции Моника Маленд отметила, что Норвегия приветствует иностранные инвестиции, но должна учитывать и потенциальные риски для нацбезопасности, если речь идет о стратегических отраслях.

"В данном случае есть значительная неопределенность в отношении интересов в сфере национальной безопасности, и на этот вопрос нужно обратить внимание. Мы пока не знаем, какими будут выводы", - отметила она.

Представитель Rolls-Royce сообщил, что компания проинформировала правительство Норвегии о своих намерениях перед анонсированием продажи, но понимает стремление правительства тщательно оценить контракт.

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