Кулеба: не дозволимо жодній іноземній державі вплинути на закон про нацменшини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дозволить жодній іноземній державі впливати на зміст нового українського законодавства у сфері національних меншин.

Про це глава МЗС сказав у телефонній розмові з верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства.

Кулеба запевнив, що Україна розглядає розмаїття національних меншин як свою "особливість та національне багатство" і має намір і надалі приділяти пріоритетну увагу збереженню та розвитку національної ідентичності меншин відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Кулеба наголосив, що тема захисту прав національних меншин не повинна бути предметом політизації.

За словами МЗС, комісар погодився із таким підходом та потребою деполітизації і уникнення надмірного міжнародного контексту у питанні національних меншин.

Кулеба поінформував Абдрахманова про розробку Верховною радою України нового законодавства у сфері національних меншин. За його словами, Україна "не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на його зміст".

Наприкінці січня Кулеба заявляв, що Україна зобов’язалася долучити угорців Закарпаття до розробки закону про національні меншини.