Кулеба обіцяє почути угорців Закарпаття при розробці закону про нацменшини

Україна зобов’язалася долучити угорців Закарпаття до розробки закону про національні меншини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив за підсумками переговорів з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто.

"Коли йтиметься про розробку закону про національні меншини, то, безумовно, це має відбуватися із залученням угорської громади", - заявив Кулеба.

Міністр також запевнив, що прагне врахувати її інтереси: "Ми повинні дбати про громаду".

Питання консультацій з угорцями Закарпаття піднімала угорська сторона. Також Угорщина вважає необхідним провести двосторонні переговори щодо закону "про освіту", та щодо мовного законодавства. Україна наразі дала згоду на переговори щодо першого з цих законів.

Як повідомлялося, угорський міністр у Києві розповів про "емоції" через обшуки СБУ і запевнив, що загрози сепаратизму немає.