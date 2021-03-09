Кулеба: не дадим ни одному иностранному государству повлиять на закон о нацменьшинствах

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному государству влиять на содержание нового украинского законодательства в сфере национальных меньшинств.

Об этом глава МИД сказал в телефонном разговоре с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахманов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Кулеба заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою "особенность и национальное богатство" и намерен и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами.

Кулеба отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации.

По словам МИД, комиссар согласился с таким подходом и потребностью деполитизации и избегать чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств.

Кулеба сообщил Абдрахманова о разработке Верховной радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств. По его словам, Украина "не позволит ни одной иностранном государстве каким-либо образом влиять на его содержание".

В конце января Кулеба заявлял, что Украина обязалась привлечь венгров Закарпатья к разработке закона о национальных меньшинствах.