В Італії частковий локдаун діятиме до кінця квітня

Коронавірусні обмеження на більшій частині Італії будуть продовжені до кінця квітня, і всі регіони країни будуть або "червоними", або "помаранчевими" зонами.

Про це йдеться в новому указі уряду, який почне діяти з 6 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд залишає за собою право ще раз переглянути правила до 30 квітня, не виключаючи пом'якшення заходів, якщо будуть відповідні умови.

Новий указ значною мірою розширює вже існуючі заходи, зокрема, систему багаторівневих обмежень, засновану на оцінці ризику COVID-19 в кожному регіоні Італії.

Уряд заявив, що в період з 7 по 30 квітня всі регіони Італії будуть вважатися червоною або помаранчевою зонами, двома категоріями найвищого ризику.

Це означає відсутність поїздок між містами або регіонами, ніяких обідів в ресторанах або барах і ніяких музеїв.

Учні старших класів як і раніше будуть проводити всі уроки віддалено в червоних зонах, а 25-50 відсотків з них - онлайн в помаранчевих зонах.

Відвідування одного і того ж регіону було тимчасово дозволено всюди в Італії на великодні вихідні, але після свят будуть відновлені більш суворі обмеження.

Уряд також оголосив про обов'язкову вимогу щодо вакцинації медичних працівників. Той, хто відмовляється від вакцинації, може бути переведений, де це можливо, на посаду, не пов'язану з контактами з пацієнтами. В іншому випадку виплата зарплати їм буде припинена.

У середу в Італії зареєстровано 467 нових смертей, пов'язаних з COVID-19, і 23 904 нових випадків зараження.

На даний момент жоден регіон Італії не вважається жовтим або білим - дві категорії з найменшим ризиком - що дозволило б обідати в ресторанах до 18:00 і мати більше свободи пересування.