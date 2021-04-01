В Италии частичный локдаун будет действовать до конца апреля

Коронавирусные ограничения на большей части Италии будут продлены до конца апреля, и все регионы страны будут или "красными", или "оранжевыми" зонами.

Об этом говорится в новом указе правительства, который начнет действовать с 6 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство оставляет за собой право еще раз пересмотреть правила до 30 апреля, не исключая смягчения меры, если будут соответствующие условия.

Новый указ в значительной мере расширяет уже существующие меры, в частности, систему многоуровневых ограничений, основанную на оценке риска COVID-19 в каждом регионе Италии.

Правительство заявило, что в период с 7 по 30 апреля все регионы Италии будут считаться красной или оранжевой зонами, двумя категориями высокого риска.

Это означает отсутствие поездок между городами или регионами, никаких обедов в ресторанах или барах и никаких музеев.

Ученики старших классов по-прежнему будут проводить все уроки удаленно в красных зонах, а 25-50 процентов из них - онлайн в оранжевых зонах.

Посещение одного и того же региона было временно разрешено везде в Италии на пасхальные выходные, но после праздников будут восстановлены более строгие ограничения.

Правительство также объявило об обязательном требовании о вакцинации медицинских работников. Тот, кто отказывается от вакцинации, может быть переведен, где это возможно, на должность, не связанную с контактами с пациентами. В противном случае выплата зарплаты им будет прекращена.

В среду в Италии зарегистрировано 467 новых смертей, связанных с COVID-19, и 23 904 новых случаев заражения.

На данный момент ни один регион Италии не считается желтым или белым - две категории с наименьшим риском - что позволило бы обедать в ресторанах до 18:00 и иметь больше свободы передвижения.