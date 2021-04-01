Тихановська чекає від України більшого тиску на Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська чекає більш жорсткої позиції з боку офіційного Києва для тиску на режим Лукашенка.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

"З боку офіційної України нам хотілося б більше рішучих заяв, більш жорсткої позиції і якоїсь фінансової ізоляції Білорусі, тому що це дуже важливий момент тиску на режим", - сказала Тихановська.

"Ми хочемо переконати офіційну Україну... Не те щоб переконати – хочемо донести нашу точку зору: щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск – політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - додала вона.

Тихановська подякувала Україні за підтримку білорусів, зокрема, за прийом тих людей, які були змушені виїхати з країни.

"Для нас це дуже важливо. Україна відіграє істотну роль у житті Білорусі, і ми знаємо про наші добросусідські відносини. Але якщо український уряд, українці в цілому будуть голосніше висловлюватися про Білорусь, ми будемо дуже вдячні. Будь ласка, тримайте Білорусь на порядку денному", - зазначила білоруська опозиціонерка.

Вона також додала, що планує візит до України, але поки не отримала запрошення від українського уряду.

"Ми отримали запрошення від парламенту України. З боку уряду офіційного запрошення не було", - розповіла вона.

Нагадаємо, у інтерв’ю Тихановська запевнила, що Крим – український, і вона готова повторити це під час візиту до Києва.

Читайте інтерв’ю повністю: Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів

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