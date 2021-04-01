Тихановська: Крим – український, готова повторити це в Києві

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією Крим належить Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

"Крим - український. Коли говориш невизначено - це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання", - сказала Тихановська.

За її словами, вона готова повторити свою позицію у Києві і чекає запрошення на візит від українського уряду.

"Ми хочемо переконати офіційну Україну... Не те щоб переконати - хочемо розповісти нашу точку зору: щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск - політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - додала Тихановська.

Вона також розповіла, якої підтримки чекає від уряду України.

"З боку офіційної України нам хотілося б більше рішучих заяв, більш жорсткої позиції і якоїсь фінансової ізоляції Білорусі, тому що це дуже важлива точка тиску на режим", - зазначила Тихановська.

Рік тому Тихановська в одному з інтерв'ю заявила, що Крим належить Україні за міжнародним законом. На уточнювальне запитання стосовно того, чий Крим де-факто, опозиціонерка відповіла: "Маємо те, що маємо".

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно висловив підтримку новоствореній міжнародній платформі, що займатиметься документуванням порушень прав людини режимом Лукашенка у Білорусі - International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

Її створюють за рекомендацією правозахисників, що здійснювали моніторинг ситуації у Білорусі у рамках так званого "Московського механізму" ОБСЄ.

Читайте інтерв’ю повністю: Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів

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