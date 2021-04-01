Тихановська про Майдан: Білорусь не застрахована від жодного сценарію

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла про відмінності між протестами в Білорусі та в Україні, заявивши, що білоруси не застраховані від жодного сценарію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

Тихановська підкреслила, що протести в Білорусі порівнюють з ситуацією в Україні, але, за її словами, вони мають "абсолютно різний контекст".

"В Україні все-таки була геополітика, у нас таке питання не стоїть. У нас на протестах не було жодного прапора ЄС або російського. У нас протест проти ситуації всередині країни", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи змінилась її думка про Майдан після протестів у Білорусі, Тихановська сказала, що "кожен народ обирає ту форму протесту, до якої готовий".

Однак вона визнала, що білоруси не застраховані від жодного сценарію.

"Українська революція йшла таким шляхом. Але білоруси теж ні від чого не застраховані", - сказала Тихановська.

"Тому засуджувати людей, які борються за право обирати, за свої права, за права людини... Ну як тут можна засуджувати? Звичайно, не можна", - продовжила білоруська опозиціонерка.

Читайте інтерв’ю повністю: Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів

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