Тихановская о Майдане: Беларусь не застрахована ни от одного сценария

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о различиях между протестами в Беларуси и в Украине, заявив, что белорусы не застрахованы от одного сценария.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

Тихановская подчеркнула, что протесты в Беларуси сравнивают с ситуацией в Украине, но, по ее словам, у них "совершенно разный контекст".

"В Украине все-таки была геополитика, у нас такой вопрос не стоит. У нас на протестах не было ни одного флага ЕС или российского. У нас протест против ситуации внутри страны", - сказала она.

Отвечая на вопрос, изменилось ли ее мнение о Майдане после протестов в Беларуси, Тихановская сказала, что "каждый народ выбирает ту форму протеста, к которой готов".

Однако она признала, что белорусы не застрахованы от одного сценария.

"Украинская революция шла таким путем. Но белорусы тоже ни от чего не застрахованы", - сказала Тихановская.

"Поэтому осуждать людей, которые борются за право выбирать, за свои права, за права человека... Ну как тут можно осуждать? Конечно, нельзя", - продолжила белорусская оппозиционерка.

Читайте интервью полностью: Тихановская о Майдане, Путине и Крыме. Украинское интервью лидера белорусских протестов

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