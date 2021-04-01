Тихановская о Майдане: Беларусь не застрахована ни от одного сценария
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о различиях между протестами в Беларуси и в Украине, заявив, что белорусы не застрахованы от одного сценария.
Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.
Тихановская подчеркнула, что протесты в Беларуси сравнивают с ситуацией в Украине, но, по ее словам, у них "совершенно разный контекст".
"В Украине все-таки была геополитика, у нас такой вопрос не стоит. У нас на протестах не было ни одного флага ЕС или российского. У нас протест против ситуации внутри страны", - сказала она.
Отвечая на вопрос, изменилось ли ее мнение о Майдане после протестов в Беларуси, Тихановская сказала, что "каждый народ выбирает ту форму протеста, к которой готов".
Однако она признала, что белорусы не застрахованы от одного сценария.
"Украинская революция шла таким путем. Но белорусы тоже ни от чего не застрахованы", - сказала Тихановская.
"Поэтому осуждать людей, которые борются за право выбирать, за свои права, за права человека... Ну как тут можно осуждать? Конечно, нельзя", - продолжила белорусская оппозиционерка.
Читайте интервью полностью: Тихановская о Майдане, Путине и Крыме. Украинское интервью лидера белорусских протестов
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