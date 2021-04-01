Тихановська: ставлення білорусів до Росії змінюється через протести

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що через протести в країні ставлення білорусів до Росії змінюється.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

"Я можу сказати, що в Білорусі ставлення до російського уряду змінюється відтоді, як Кремль підтримує режим Лукашенка. І змінюється не в кращий бік", - сказала Тихановська.

Білоруська опозиція, за її словами, закликає російський уряд прийняти те, що білоруси самі мають право вирішувати долю своєї країни.

"Не треба втручатися у внутрішні справи. Ми доносимо цей сигнал увесь час. Відповіді з боку Росії поки не було", - заявила Тихановська.

Відповідаючи на запитання, ким для неї є Владімір Путін, Тихановська сказала, що це "керівник сусідньої країни".

Читайте інтерв’ю повністю: Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів

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