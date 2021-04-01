Тихановская: отношение белорусов к России меняется из-за протестов

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что из-за протестов в стране отношение белорусов к России меняется.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

"Я могу сказать, что в Беларуси отношение к российскому правительству меняется с тех пор, как Кремль поддерживает режим Лукашенко. И меняется не в лучшую сторону", - сказала Тихановская.

Белорусская оппозиция, по ее словам, призывает российское правительство принять то, что белорусы сами вправе решать судьбу своей страны.

"Не надо вмешиваться во внутренние дела. Мы доносим этот сигнал все время. Ответа со стороны России пока не было", - заявила Тихановская.

Отвечая на вопрос, кем для нее является Владимир Путин, Тихановская сказала, что это "руководитель соседней страны".

Читайте интервью полностью: Тихановская о Майдане, Путине и Крыме. Украинское интервью лидера белорусских протестов

Чтобы смотреть наши видео первыми, подписывайтесь на YouTube-канал "Европейской правды".