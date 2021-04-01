Єлизавета II пожартувала про переслідування російських винищувачів британськими

Королева Британії Єлизавета II під час першого після послаблення локдауну офіційного публічного заходу пожартувала про інциденти з російськими військовими літаками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

У середу 94-річна королева відвідала меморіал Військово-повітряних сил в Раннімеді, щоб відзначити сторіччя Королівських ВПС Австралії.

Єлизавета II сказала, що "в захваті" знову брати участь у заходах, і пожартувала з офіцером Королівських ВПС Австралії.

Вона запитала його, чи "відправляють переслідувати росіян" винищувачі, з якими він працював. На це офіцер відповів: "Так точно, мем, це для нас дуже весело".

За останні місяці британські ВПС перехопили велику кількість російських літаків, що наблизилися до повітряного простору Британії, на тлі зростаючої напруженості між Москвою та Лондоном.

Виїзд у середу був лише четвертим заходом королеви за стінами палацу з моменту, коли Британія вперше запровадила локдаун рік тому, і першим з тих пір, як вона відвідала Вестмінстерське абатство в листопаді.

Монарх та її чоловік принц Філіп отримали першу дозу вакцини від коронавірусу у січні.