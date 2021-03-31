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Єлизавета II повернулась до публічного виконання обов’язків після послаблення локдауну

Середа, 31 березня 2021, 14:56

Королева Великої Британії Єлизавета II провела свою першу особисту зустріч в цьому році в середу - через два дні після того, як в країні був послаблений суворий локдаун. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

94-річна королева, яка продовжувала виконувати свої офіційні обов'язки за допомогою відеозв'язку з того часу, як на початку року був введений локдаун, відвідала меморіал Військово-повітряних сил в Раннімеді, щоб відзначити сторіччя Королівських ВПС Австралії.

Раннімед розташований недалеко від Віндзорського замку, на захід від Лондона, де королева залишалася зі своїм 99-річним чоловіком принцом Філіпом.

"Давно я тут не була", - сказала Єлизавета II після прибуття.

Останній захід, який вона відвідала публічно, відбувся в грудні в Віндзорському замку, коли вона подякувала місцевим волонтерам та ключовим працівниками за боротьбу з епідемією. 

Королева рідко покидала замок з моменту спалаху пандемії в березні минулого року.

Нагадаємо, у понеділок в Британії розпочався другий етап скасування коронавірусних обмежень відповідно до графіка уряду щодо виходу з національного карантину.

Наступний етап пом'якшення правил відбудеться не раніше 12 квітня, коли знову відкриються другорядні магазини, а ресторани та паби будуть обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках.

У Британії щеплення від коронавірусу отримали понад 30 млн осіб.

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