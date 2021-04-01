РФ найближчим часом передасть Молдові партію вакцини "Спутник V"

Росія підтвердила намір найближчим часом передати Молдові партію вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Держсекретар міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Дмитро Соколан зустрівся 1 квітня з заступником міністра закордонних справ Росії Андреєм Руденком. Сторони обговорили відносини між країнами, а також допомогу Росії в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє МЗС, Руденко підтвердив намір російської сторони найближчим часом передати Молдові партію вакцини проти коронавірусу.

Як повідомлялося, президентка Молдови Мая Санду написала листа президенту РФ Владіміру Путіну з проханням посприяти з отриманням Молдовою вакцини від коронавірусу - але схожі листи надіслані не лише російському президенту.

"Я розмовляла з паном послом [Росії у Молдові Олегом Васнецовим], і він сказав, що зараз навряд чи вийде купити вакцину, але вони можуть передати її як допомогу. Сьогодні я написала листа президенту Путіну", — сказала Санду.