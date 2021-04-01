РФ в ближайшее время передаст Молдове партию вакцины "Спутник V"

Россия подтвердила намерение в ближайшее время передать Молдове партию вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Дмитрий Соколан встретился 1 апреля с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Стороны обсудили отношения между странами, а также помощь России в борьбе с коронавируса.

Как сообщает МИД, Руденко подтвердил намерение российской стороны в ближайшее время передать Молдове партию вакцины против коронавируса.

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с получением Молдовой вакцины от коронавируса - но похожи письма направлены не только российскому президенту.

"Я разговаривала с господином послом [России в Молдове Олегом Васнецовым], и он сказал, что сейчас вряд ли получится купить вакцину, но они могут передать ее как помощь. Сегодня я написала письмо президенту Путину", - сказала Санду.