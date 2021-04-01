Посли G7 обговорили з керівництвом "Укроборонпрому" реформу концерну

Посли країн "Групи семи" на зустрічі з гендиректором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим обговорили реформу концерну та оборонно-промислового комплексу в цілому.

Про це йдеться у заяві послів у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні на зустрічі з гендиректором державного концерну "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим посли G7 отримали інформацію про прогрес у корпоратизації концерну і хід реформ оборонно-промислового комплексу в цілому. Реформований "Укроборонпром" може посприяти безпеці й процвітанню", - йдеться у повідомленні.

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Посли підкреслили, що законодавство та урядові рішення щодо майбутнього "Укроборонпрому" мають забезпечити вчасну корпоратизацію й удосконалення корпоративного управління концерну відповідно до керівних принципів ОЕСР.

Реформа "Укроборонпрому" фактично розпочата 21 грудня 2020 року підписанням наказу про корпоратизацію Концерну, нагадує "Економічна правда".

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