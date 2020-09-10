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Посли G7 нагадали Україні про вимоги до керівництва "Укроборонпрому"

Четвер, 10 вересня 2020, 09:28

Посли країн G7 нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), обираючи керівників концерну "Укроборонпром".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву посли оприлюднили в офіційному Twitter. 

"Реформа Укроборонпрому, яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому Україна взяла зобов’язання реформувати УОП згідно з принципами ОЕСР. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх УОП", - наголошують вони. 

Як раніше повідомляла "Українська правда", на початку серпня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.

Згодом у середині серпня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що керівництво та менеджмент державного концерну "Укроборонпром" змінять найближчим часом. 

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