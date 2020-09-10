Посли G7 нагадали Україні про вимоги до керівництва "Укроборонпрому"
Посли країн G7 нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), обираючи керівників концерну "Укроборонпром".
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву посли оприлюднили в офіційному Twitter.
"Реформа Укроборонпрому, яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому Україна взяла зобов’язання реформувати УОП згідно з принципами ОЕСР. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх УОП", - наголошують вони.
Реформа Укроборонпрому, яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому 🇺🇦 взяла зобов’язання реформувати УОП згідно з принципами ОЕСР. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх УОП.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 9, 2020
Як раніше повідомляла "Українська правда", на початку серпня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.
Згодом у середині серпня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що керівництво та менеджмент державного концерну "Укроборонпром" змінять найближчим часом.
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