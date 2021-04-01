Греція послаблює локдаун попри зростання числа випадків коронавірусу

Греція послаблює деякі коронавірусні обмеження, незважаючи на сплеск інфекцій, - зокрема, відкриються роздрібні магазини, а людям дозволять їздити до місць за межами рідних муніципалітетів для тренувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Заступник міністра цивільного захисту Нікос Гардаліас заявив, що роздрібні магазини - крім універмагів та торгових центрів - зможуть знову відкритися з наступного понеділка, 5 квітня.

Також нещодавно було скасовано міру, яка обмежує фізичні вправи в будь-якому місці, до якого люди могли б ходити або їздити на велосипеді. Гардаліас оголосив, що їхати за межі своєї власної громади знову буде дозволено з суботи, але лише у вихідні дні. Вправи можна робити максимум з трьома людьми або однією сімейною групою.

З початку листопада в Греції застосовуються обмеження типу локдауну, роздрібні магазини, бари та ресторани зачинені, і людям дозволяється виїжджати з дому лише з поважних причин. Порушення караються штрафом у розмірі 300 євро.

Незважаючи на обмеження, у країні спостерігається сплеск захворюваності на коронавірус та смертності, у вівторок був зафіксований рекордно високий рівень нових щоденних інфекцій - 4340 нових випадків. Багато відділень інтенсивної терапії вже перевищують можливості, і міністр охорони здоров'я Василіс Кікіліас у середу оголосив, що ще більше державних лікарень перетворяться на заклади, призначені лише для Covid-19.

Влада заявила, що пом'якшує заходи блокування, визнаючи напруження, яке тривалий час обмежує населення.

"Ми знаємо, що є втома. Ми говоримо про маленький перепочинок для суспільства ", - сказав Кікіліас.