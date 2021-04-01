Греция ослабляет локдаун несмотря на рост числа случаев коронавируса

Греция ослабляет некоторые коронавирусные ограничения, несмотря на всплеск инфекций, - в частности, откроются розничные магазины, а людям разрешат ездить к местам за пределами родных муниципалитетов для тренировок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Заместитель министра гражданской защиты Никос Гардалиас заявил, что розничные магазины - кроме универмагов и торговых центров - смогут снова открыться со следующего понедельника, 5 апреля.

Также недавно была отменена мера, которая ограничивает физические упражнения в любом месте, к которому люди могли бы ходить или ездить на велосипеде. Гардалиас объявил, что ехать за пределы своей собственной общины снова будет разрешено с субботы, но только в выходные дни. Упражнения можно делать максимум с тремя людьми или одной семейной группой.

С начала ноября в Греции применяются ограничения типа локдауна, розничные магазины, бары и рестораны закрыты, и людям разрешается выезжать из дома только по уважительным причинам. Нарушения караются штрафом в размере 300 евро.

Несмотря на ограничения, в стране наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом и смертности, во вторник был зафиксирован рекордно высокий уровень новых ежедневных инфекций - 4340 новых случаев. Многие отделения интенсивной терапии уже превышают возможности, и министр здравоохранения Василис Кикилиас в среду объявил, что еще больше государственных больниц превратятся в заведения, предназначенные только для Covid-19.

Власти заявили, что смягчает меры блокировки, признавая напряжение, которое длительное время ограничивает население.

"Мы знаем, что есть усталость. Мы говорим о маленькой передышке для общества", - сказал Кикилиас.