ЄС засудив незаконний призов Росії в Криму

У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного права черговий призов в РФ у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві речниці ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Набіли Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Російська Федерація почала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі для залучення жителів півострова в Збройні сили Російської Федерації. Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права", - заявила Массралі.

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За її словами, Російська Федерація підпорядковується міжнародному праву і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові.

Речниця наголосила, що ЄС не визнає і не буде визнавати незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється у заяві.