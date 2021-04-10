У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами: загинула жінка, 26 постраждалих

У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами, в результаті чого загинула одна жінка, ще 26 осіб постраждали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві посольства РФ в Анкарі.

Автобус перевозив російських туристів з Анталії до Каппадокії. Аварія сталася в суботу вранці на трасі Конья-Стамбул. Всього в автобусі було 32 людини.

За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням на обледенілій через погані погодні умови дорозі, з'їхав в кювет і перекинувся.

Постраждалі були доставлені в найближчі лікарні в населених пунктах Коньї і Сельчукхан.