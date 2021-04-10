В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: погибла женщина, 26 пострадавших
Суббота, 10 апреля 2021, 15:36
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, в результате чего погибла одна женщина, еще 26 человек пострадали.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре.
Автобус перевозил российских туристов из Антальи в Каппадокию. Авария произошла в субботу утром на трассе Конья-Аксарай. Всего в автобусе было 32 человека.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет и перевернулся.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Коньи и Сельчукхан.
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