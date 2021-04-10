В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: погибла женщина, 26 пострадавших

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, в результате чего погибла одна женщина, еще 26 человек пострадали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре.

Автобус перевозил российских туристов из Антальи в Каппадокию. Авария произошла в субботу утром на трассе Конья-Аксарай. Всего в автобусе было 32 человека.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет и перевернулся.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Коньи и Сельчукхан.