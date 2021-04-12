Німецькі ультраправі на виборах до Бундестагу просуватимуть вихід з Євросоюзу

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" на партійному з'їзді у неділю ухвалила програму, з якою піде на вибори до Бундестагу, що мають відбутися у вересні цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Делегати значно загострили деякі формулювання програми порівняно з проєктом, внесеним керівництвом партії.

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Зокрема, значна більшість делегатів висловилася за вихід Німеччини з Євросоюзу. "Ми вважаємо необхідним вихід Німеччини з Європейського Союзу та заснування нової європейської економічної спільноти та спільноти за інтересами", - йдеться у програмі.

Ще одна радикальна вимога партії, яку проштовхнуло радикальне крило політсили, заборона на возз'єднання сімей для біженців.

Серед інших пунктів - повернення контролю та "фізичних бар'єрів" на кордонах Німеччини, а також вже відомі вимоги партії - загальнонаціональні референдуми, відмова від євро, заборона мінаретів та підтримка традиційних родин.

В ухваленій резолюції щодо політики протидії поширенню коронавірусної інфекції правопопулісти вимагають завершення локдауну та закидають німецькому уряду насаджування "політики страху". Партія також відкидає "непрямий" примус до вакцинації та тестування на коронавірус і висловилася проти обовя'зкового носіння захисних масок.

На попередніх виборах до Бундестагу в 2017 році "Альтернатива для Німеччини" набрала 12,6% голосів. Це - третій результат після консерваторів та соціал-демократів. Партія відома також своїми тісними зв'язками з Росією.

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