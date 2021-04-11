Наступник Меркель закликає партію швидше визначитися з кандидатом на посаду канцлера

Наступник Ангели Меркель на посаді лідера "Християнсько-демократичного союзу" Армін Лашет закликає ХДС та її баварського партнера "Християнський соціальний союз" швидше визначитися з кандидатурою на посаду федерального канцлера.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він сказав в інтерв’ю BILD am Sonntag.

За його словами, було б добре, якби ХДС і ХСС "ухвалили рішення разом і дуже швидко".

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Хоча Лашета ще з моменту обрання лідером ХДС розглядають як ймовірного кандидата на посаду федерального канцлера, повести ХДС-ХСС на вибори потенційно може і лідер останньої Маркус Зьодер, один з найпопулярніших політиків в країні. Досі альянс двічі висував кандидата від ХСС, обидва програли.

Останнім часом всередині партій-партнерів зростає тиск з приводу швидшого вибору кандидата - на тлі падіння рейтингів, а також очікуваного оголошення кандидата від "Зелених" 19 квітня. За даніми останніх опитувань, підтримка ХДС-ХСС впала з 36% у січні до 27%, тоді як рейтинг "Зелених" зріс з 19% до 22%.

Коментар Лашета з’явився перед закритою зустріччю виконавчого комітету ХДС-ХСС у неділю, але він заперечує, що рішення може бути ухвалене під час неї.

Доповнено: за інформацією AFP, Маркус Зьодер під час зустрічі сказав, що погодиться змагатись за посаду канцлера, якщо "християнські демократи" підтримають його кандидатуру, пише Der Spiegel. "Якщо ХДС готові підтримати мене, я готовий. Якщо ХДС не захочуть цього, перешкод для гарної співрпаці не буде", - сказав він. При цьому, Армін Лашет також готовий висувати свою кандидатуру.

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже давно заявила, що більше не намагатиметься переобратися на посаду.

Нагадаємо, федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року.

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